HITNA NIJE MOGLA DA PRIĐE ŽENI OD POBESNELIH PASA: Detalji stravičnog napada na Voždovcu

Žena stara 57 godina zadobila je teške povrede kada su je napala dva psa rase kane korso, koja je čuvala svom sinu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Kako je navedeno, žena je čuvala pse, jer joj je sin bio inostranstvu, a nesreća se dogodila kod Beranske ulice kod Trošarine, odnosno u dvorištu njene kuće oko 22 sata.

Pošto ekipe Hitne pomoći nisu mogle da priđu ženi od pasa, morala je da interveniše i policija.

Dolazi vreme odgovornosti, lepo smo vam rekli: Kokanoviću određen pritvor 30 dana

Žena je navodno zatečena u stravičnom stanju, zadobila je brojne teške povrede i izgubila mnogo krvi, i hitno je prebačena u Urgentni centar gde se lekari bore da joj sačuvaju život.

Autor: D.Bošković