UBIO JE STRELAMA KOJE JE SAM PRAVIO, A ONDA ISPALIO KIŠU METAKA U NJU: Isplivali jezivi detalji ubistva i samoubistva u Kraljevu

Prijatelji i poznanici Tonija R. iz Kraljeva, koji je ubio suprugu i sebe, kažu da su primetili da je bio čudan u poslednje vreme

Bivši vatrogasac Toni R. (56) ubio je ženu Jelenu R. (50), pokušao da ubije svoju majku, pa sebi presudio. Drama u naselju Jarčujak u Kraljevu od petka se ne smiruje, ulicama vladaju tišina i strah, jer je Toni u komšiluku bio poznat kao ugledan čovek, dobar suprug i odgovoran otac, te niko nije ni naslućivao da će se dogoditi tragedija kakvu ovo naselje ne pamti.

Međutim, po rečima meštana, Toni je u poslednje vreme pokazivao svojim prijateljima i poznanicima čudno ponašanje. Kako kažu, postao je zaverenik teorija zavere, što je sve više pokazivao i izražavao u javnosti, što je mnogima bilo čudno, jer nikada pre nije bio takav.

Svirepo

Prema nezvaničnim saznanjima, pedesetšestogodišnjak je u suprugu Jelenu ispalio više hitaca iz samostrela čije je strele sam pravio, a potom je pucao u nju iz lovačke puške.

- On je brutalno pretukao svoju majku i pokušao nju da ubije, ali je nesrećna žena uspela da se izvuče u poslednjem trenutku i pobegne kod komšija - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Ipak, poznanici i prijatelji Tonija R. kažu da je bio dobar čovek i da je odnedavno postao čudan. Navode da su primetili da je počeo da zagovara razne teorije zavere, ali da ništa nije ukazivalo na to da će počiniti monstruozan zločin.

- Na mrežama je objavljivao čudne fotografije svoje supruge, pričao je neke čudne stvari - kažu poznanici.

Kako kažu, u velikom su šoku još od petka kada se zločin dogodio.

- Ništa nije ni slutilo da ovako nešto može da se dogodi. Bili su dobri ljudi, činili su se kao skladna porodica. Njih dvoje imaju dvoje dece, dva odrasla sina. Jop uvek smo svi u šoku, danima tražimo odgovore na pitanja, ali ne uspevamo da ih dobijemo - pričaju meštani Kraljeva.

Autor: D.Bošković