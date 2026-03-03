AKTUELNO

Hronika

UBIO JE STRELAMA KOJE JE SAM PRAVIO, A ONDA ISPALIO KIŠU METAKA U NJU: Isplivali jezivi detalji ubistva i samoubistva u Kraljevu

Izvor: Kurir, Foto: drustvene mreže ||

Prijatelji i poznanici Tonija R. iz Kraljeva, koji je ubio suprugu i sebe, kažu da su primetili da je bio čudan u poslednje vreme

Bivši vatrogasac Toni R. (56) ubio je ženu Jelenu R. (50), pokušao da ubije svoju majku, pa sebi presudio. Drama u naselju Jarčujak u Kraljevu od petka se ne smiruje, ulicama vladaju tišina i strah, jer je Toni u komšiluku bio poznat kao ugledan čovek, dobar suprug i odgovoran otac, te niko nije ni naslućivao da će se dogoditi tragedija kakvu ovo naselje ne pamti.

Međutim, po rečima meštana, Toni je u poslednje vreme pokazivao svojim prijateljima i poznanicima čudno ponašanje. Kako kažu, postao je zaverenik teorija zavere, što je sve više pokazivao i izražavao u javnosti, što je mnogima bilo čudno, jer nikada pre nije bio takav.

Svirepo

Foto: Društvene mreže

Prema nezvaničnim saznanjima, pedesetšestogodišnjak je u suprugu Jelenu ispalio više hitaca iz samostrela čije je strele sam pravio, a potom je pucao u nju iz lovačke puške.

- On je brutalno pretukao svoju majku i pokušao nju da ubije, ali je nesrećna žena uspela da se izvuče u poslednjem trenutku i pobegne kod komšija - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Ipak, poznanici i prijatelji Tonija R. kažu da je bio dobar čovek i da je odnedavno postao čudan. Navode da su primetili da je počeo da zagovara razne teorije zavere, ali da ništa nije ukazivalo na to da će počiniti monstruozan zločin.

- Na mrežama je objavljivao čudne fotografije svoje supruge, pričao je neke čudne stvari - kažu poznanici.

Kako kažu, u velikom su šoku još od petka kada se zločin dogodio.

- Ništa nije ni slutilo da ovako nešto može da se dogodi. Bili su dobri ljudi, činili su se kao skladna porodica. Njih dvoje imaju dvoje dece, dva odrasla sina. Jop uvek smo svi u šoku, danima tražimo odgovore na pitanja, ali ne uspevamo da ih dobijemo - pričaju meštani Kraljeva.

Autor: D.Bošković

#Samoubistvo

#Toni

#samostrel

#strele

#teorija zavere

POVEZANE VESTI

Hronika

'ONA JE BILA NASMEJANA, A ON NAMRGOĐEN' Najnoviji detalji ubistva šnajderke Ankice - Muž je brutalno izbo nožem, pa se ISTUŠIRAO kao da se ništa nije

Hronika

Ovo je mesto teške porodične tragedije u Kraljevu: Toni ubio ženu, ranio majku, pa digao ruku na sebe

Svet

Deda iz Srbije ubio suprugu svog unuka u Švajcarskoj: Ispalio 6 metaka u nju, preti mu doživotna

Hronika

UBICA IZ BAJINE BAŠTE BIO OSUĐIVAN ZA NASILJE U PORODICI: Kažnjen posle prijave supruge, sad presudio njoj, sinu (7) i sebi! ISPLIVALI DETALJI UŽASA

Region

Dečak pokušao da se odbrani od oca monstruma: Selimoviću određen pritvor, isplivali jezivi detalji ubistva

Hronika

Mladić koji je iskasapio muškarca u Beogradu ima nanogicu: Isplivali jezivi detalji krvavog pira