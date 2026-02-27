AKTUELNO

Hronika

Ovo je mesto teške porodične tragedije u Kraljevu: Toni ubio ženu, ranio majku, pa digao ruku na sebe

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Nezapamćen zločin ostavio je meštane mirnog kraljevačkog naselja Jarčujak u muku i neverici. Penzionisani vatrogasac Toni R. u krvavom piru samostrelom je ubio suprugu, ranio majku a potom iz lovačke puške razneo sebe.

- Ostali smo šokirani, oni su važili za dobru i skladnu porodicu. Ništa nije ukazivalo da može doći do ove tragedije. Sve nas je potresla ovaj užasavajući događaja. Nemamo reči da opišemo kako se trenutno osećamo. Njega znamo kao čestitog komšiju i požrtvovanog profesionalca koji je spasio u karijeri mnogo života, kažu za RINU meštani.

Foto: RINA

Prema nezvaničnim informacijama, supruga Jelena R. (50) je na mestu izdahnula od stravičnih povreda, ne uspevši čak ni da pozove pomoć. Majka Grozdana (79) iako ranjena uspela je da se spase i potraži pomoć kod komšija.

Ona je hitno transportovana u Opštu bolnicu „Studenica“ u Kraljevu, gde je pod stalnim nadzorom lekara i u stanju je teškog psihofizičkog šoka.

Foto: RINA

Tela nastradalih supružnika biće upućena na obdukciju.

Autor: A.A.

#Kraljevo

#Ubistvo

#Zločin

