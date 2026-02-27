ŠTA JE KRILA SAVRŠENA PORODICA? Penzionisani vatrogasac ubio ženu pa sebe: ONA JE JEDINI SVEDOK KRVAVOG PIRA!

Penzionisani vatrogasac Toni R. (56) samostrelom je ugasio život supruge i ranio majku, dok su u pozadini ostala samo nemušta pitanja - šta je nateralo uzornog spasioca da mirni Jarčujak kod Kraljeva natopi krvlju i svoja dva sina u trenu pretvori u siročad?

Rođaci i prijatelji pripremaju sahranu bračnog para koji je za sve u okolini imao - savršen brak. Iza njih su ostala dva sina.

- Ona je bila dama i žena za primer. Toni nije mnogo pričao, ali kad god ga je neko pitao za pomoć bio je tu. Zaledili smo se kada smo čuli vest- kaže jedan od komšija.

KRVAVA HRONOLOGIJA UŽASA

Drama u porodičnom domu porodice počela je iznenada. Prema nezvaničnim informacijama, Toni je prvo nasrnuo na svoju majku, Grozdanu R. (79). Starica je u napadu povređena, ali je nekim čudom uspela da prikupi snagu, pobegne iz kuće i potraži spas kod prvog komšije. Ona je hitno transportovana u Opštu bolnicu „Studenica“ u Kraljevu, gde se nalazi pod stalnim nadzorom lekara u stanju teškog šoka.

Nakon što je majka pobegla, Toni je dohvatio samostrel. Njime je naciljao i usmrtio svoju suprugu Jelenu R. (50). Nesrećna žena je od zadobijenih povreda izdahnula na licu mesta, bez prilike da pozove pomoć.

Krvavi pir Toni je okončao uzevši lovačku pušku, kojom je ispalio fatalan hitac u sebe. Ekipe Hitne pomoći, koje su ubrzo stigle na teren, mogle su samo da konstatuju smrt dvoje supružnika.

KO JE BIO TONI ?

Komšije i meštani Jarčujka su u potpunom nemu i neverici. Tonija opisuju kao:

Mirnog i povučenog komšiju koji nikada nije pravio probleme.

Vrhunskog profesionalca koji je tokom radnog veka u vatrogasnoj službi spasao stotine života.

"U šoku smo. Ništa nije slutilo da ovako nešto može da se dogodi. Bili su dobri ljudi, činili su se kao srećna porodica", pričaju očajni rođaci koji su se okupili ispred kuće kako bi pripremili sahranu.

DVA SINA OSTALA BEZ RODITELJA

Najveća tragedija pogodila je njihova dva odrasla sina, koji su u jednom jutru ostali bez oba roditelja. Dok istražni organi pokušavaju da utvrde šta je nateralo penzionisanog spasioca da postane dželat sopstvene porodice, sinovi i rodbina traže odgovore kojih trenutno nema.

ISTRAGA U TOKU

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i dežurni javni tužilac obavili su višesatni uviđaj na licu mesta. Istraga je fokusirana na nekoliko ključnih tačaka- proverava se kako je Toni došao u posed samostrela i da li je lovačka puška bila u legalnom posedu.

Za sada nema zvaničnih informacija o motivu ovog svirepog čina. Jedina osoba koja može rasvetliti događaje koji su prethodili zločinu je ranjena majka Grozdana, čim njeno zdravstveno stanje to dozvoli.

Tela nastradalih supružnika biće upućena na obdukciju. Ispred kuće u Jarčujku i dalje vlada muk, dok Srbija čeka odgovor na pitanje: Šta je čoveka koji je život posvetio spasavanju drugih nateralo na ovakav "filmski zločin"?

Autor: D.Bošković