'BILI SU FINA PORODICA' Vatrogasac usmrtio ženu samostrelom, pa se ubio: Meštani u šoku, prijatelj otkrio nove detalje

U naselju Jarčujak u Kraljevu, koje je do juče bilo mirno i spokojno, vlada muk od kada se dogodila porodična tragedija u kojoj je Toni R. (56) najpre usmrtio suprugu Jelenu R. (50) samostrelom, a potom i sebi presudio automatskom puškom.

Toni je, nakon što je ubio ženu, pokušao da usmrti i svoju majku Grozdanu (79), koja je uprkos godinama i povredama uspela da pobegne iz kuće i spase sebi život. Ona je kasnije zbginuta u bolnicu, gde se oporavlja od povreda koje joj je sin naneo, a kako nezvanično saznajemo, i dalje je u teškom zdravstvenom stanju.

- Istraga je i dalje u toku. Policija i dalje radi na slučaju. Tela će biti poslata na obdukciju. Za sada nema novih informacija o motivu i detaljima zločina - rekla je potparolka Policijske uprave Kraljevo.

Komšije i sugrađani u šoku zbog nezapamćenog zločina u ovom okrugu

Susedi koji su poznavali nesrećni bračni par ne mogu da dođu sebi. Za porodicu iz komšiluka imaju da kažu samo reči hvale, te ne znaju šta je moglo da dovede do ovog tragičnog ishoda koji je zavio ceo grad u crno.

- Moja pokojna žena bila je Jelenina školska drugarica. Ceo život su provele ovde, proveli smo ga zajedno, poznavali smo se dobro, ali se nisam družio sa njima. Jedino što mogu da kažem je da su bili fina porodica i da nikad nisam čuo lošu reč o njima. Toni je, koliko znam, bio mentalno zdrav, svestan čovek. Human je, dobar komšija... Ovo ne može da uradi neko ko je mentalno dobro. Ko zna šta se tu desilo, ali neću da pričam ništa što ne znam, niko ne može da zna šta se dešavalo u njihovoj kući i u kakvim su bili odnosima u svoja četiri zida - rekao je za Kurir komšija.

Meštani naselja Jarčujak vrlo su uznemireni i kako ističu, ne pamte da se u njihovom okruženju dogodio sličan slučaj.

- Šta da Vam kažem, pročitala sam u novinama šta se desilo. Ne poznajem ih lično, ali znam ko su, poznajem im lica. Ovo je postalo strašno, da se čovek plaši da izađe iz kuće... Ne znaš više ko ti šta misli, ko šta smera da uradi. Ne može više normalno ni da se prošeta ni da se živi... - rekla nam je jedna sugrađanka.

Podsetimo, Toni R. je penzionisani vatrogasac o kom su komšije birale samo najbolje reči.

- Ostali smo šokirani, oni su važili za dobru i skladnu porodicu. Ništa nije ukazivalo da može doći do ove tragedije. Sve nas je potresla ovaj užasavajući događaja. Nemamo reči da opišemo kako se trenutno osećamo. Njega znamo kao čestitog komšiju i požrtvovanog profesionalca koji je spasio u karijeri mnogo života - rekli su meštani.

Pretpostavlja se da je Jelena R. podlegla povredama na licu mesta, ne uspevši čak ni da pozove pomoć, dok je starija žena uspela da, iako ranjena, pobegne iz kuće i potraži pomoć kod komšija. Ona je prebačena i zbrinuta u Opštu bolnicu "Studenica" u Kraljevu, gde je pod stalnim nadzorom lekara i u stanju je teškog psihofizičkog šoka.

Shvativši, verovatno, šta je učinio, Toni R. je hicem iz lovačke puške sebi oduzeo život.

Slučaj je policiji prijavljen oko 10 časova, nakon čega su službenici odmah izašli na lice mesta. Tamo su zatekli dva beživotna tela u lokvi krvi. Ekipa hitne pomoći mogla je samo konstatovati smrt, a istraga je u toku.

Autor: Marija Radić