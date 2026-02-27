AKTUELNO

Hronika

MAJKA USPELA DA POBEGNE KOD KOMŠIJE! Vatrogasac u penziji ubio suprugu pa sebe u Kraljevu - Komšije otkrile DRAMATIČNE DETALJE stravičnog zločina

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs ||

Muškarac (56) koji je samostrelom ubio suprugu (50), a onda i sebi oduzeo život automatskom puškom, penzionisani je vatrogasac, otkrivaju za "Blic" komšije koje su šokirane ovim jezivim zločinom.

Ubistvo i samoubistvo, dogodilo se danas u porodičnoj kući u Kraljevu u kojoj je živeo bračni par.

- U velikom smo šoku. Ništa nije ni slutilo da ovako nešto može da se dogodi. Bili su dobri ljudi, činili su se kao skladna porodica. Njih dvoje imaju dvoje dece, dva odrasla sina - pričaju za "Blic" meštani Kraljeva.

Muškarac koji je počinio samoubistvo penzionisani je vatrogasac.

- Vrlo smo iznenađeni ovim zločinom. Za sve godine koliko sam ga poznavao nije nikada pokazivao da je nasilan. Nije bio konfliktna ličnost - pričaju kolege bivšeg vatrogasca za "Blic".

Majka pobegla od ubice

Prema prvim informacijama, muškarac je pre sukoba sa suprugom prvo napao svoju majku (79).

- Kako smo čuli, on je prvo napao majku i nju povredio, pa tek onda suprugu. Međutim, majka je nekim čudom uspela da se izvuče i da pobegne kod komšije. Onda je prebačena u bolnicu - otkriva sagovornik "Blica".

Autor: D.Bošković

#Drama

#Kraljevo

#Majka

#Ubistvo

#Zločin

#komšija

