Majka i ćerka poginule, sinu se bore za život! Jezivi detalji tragedije u Sjenici: Policajku i decu pokosio automobil na tranzitu! (FOTO+VIDEO)

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se večeras u Sjenici, u Ulici Ahmeta Abdagića, kada je automobil naleteo na tri pešaka.

Prema potvrđenim informacijama, život su izgubile majka, inače pripadnica policije, i njena ćerka, dok je sin sa teškim povredama hitno transportovan u bolnicu gde mu se lekari bore za život.

Nesreća se dogodila na gradskom tranzitu dok su majka i deca prelazili ulicu. Od siline udarca, majka i ćerka su ostale mrtve na licu mesta. Stanovnici Sjenice su u šoku, navodeći da je ova deonica puta od ranije poznata kao veoma opasna i frekventna.

Policija i Hitna pomoć su odmah izašle na teren. Saobraćaj na ovom delu puta je obustavljen, a uviđaj koji je u toku treba da utvrdi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nezapamćene tragedije.

Autor: D.S.