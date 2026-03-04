AKTUELNO

Hronika

SRBI UHAPŠENI NA AERODROMU U DOMINIKANSKOJ REPUBLICI: Policija u njihovim koferima pronašla 75 pakovanja kokaina (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Državljani Srbije stari 63 i 68 godina uhapšeni su juče na međunarodnom aerodromu u Punta Kani, u Dominikanskoj Republici, pošto je policija u njihovim koferima pronašla 75 pakovanja kokaina!

Kako prenose mediji, dvojica muškaraca čiji identitet još uvek nije saopšten, planirala su da se ukrcaju na let za Cirih, odnosno da otputuju u Švajcarsku.

- Dvojica muškaraca srpske nacionalnosti uhapšena su na međunarodnom aerodromu Punta Kana, u provinciji La Altagrasija, kada su nameravali da otputuju u Švajcarsku sa 75 paketa kokaina- saopštila je u utorak Nacionalna direkcija za kontrolu droga (DNCD).

U saopštenju agencije se navodi da su agenti za borbu protiv narkotika, uz pomoć bezbednosnih agencija na terminalu, pregledali prtljag dvojice državljana Srbije, pošto je na skeneru otriven sumnjiv sadržaj u njihovim koferima.

- Po nalogu postupajućeg tužioca i u prisustvu dvojice stranaca, starosti 63 i 68 godina, koferi su otvoreni i pregledani i u njima je pronađeno 75 paketa kokaina. Odmah je otvorena istraga, kako bi se otkrio identite osoba koje su umešane u međunarodnu trgovinu drogom - navodi se u saopštenju.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenose mediji, sumnja se da su dvojica državljana Srbije bila "mule", odnosno da su ih kriminalni klanovi angažovali za prenos droge.

Tokom hapšenja, zaplenjena su i četiri mobilna telefona, lična dokumenta, novac i drugi dokazi.

Inače, Punta Kana je jedno od omiljenih luksuznih letovališta Srba na Karibima.

pročitajte još

MMA zvezda u usponu ubijena u kafiću: Ispituju se šokantne tvrdnje

Autor: Marija Radić

#Dominikanska Republika

#Droga

#Hapšenje

#Kokain

#Srbi

#mule

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

BRAVO, MIŠO! Kecmanović rutinski prošao u četvrtfinale čelendžera u Dominikanskoj Republici

Ostali sportovi

Kecmanović zaustavljen u četvrtfinalu turnira u Dominikanskoj Republici: Srbin poražen od igrača iz komšiluka

Svet

VELIKA ZAPLENA U KOLUMBIJI - Policija pronašla 2,6 TONA KOKAINA namenjenog evropskom tržištu (VIDEO)

Hronika

SRBI UHAPŠENI U RUMUNIJI: Policija kod njih našla 66 kilograma kokaina

Svet

PROGUTAO 72 PAKETIĆA KOKAINA U Grčkoj uhvaćen krijumčar sa 840 grama narkotika u sebi!

Svet

SRBIN UHVAĆEN SA PET KILOGRAMA KOKAINA U FRANCUSKOJ: Izneo bizarnu odbranu, evo kolika kazna ga čeka