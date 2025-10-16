AKTUELNO

PROGUTAO 72 PAKETIĆA KOKAINA U Grčkoj uhvaćen krijumčar sa 840 grama narkotika u sebi!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Na međunarodnom aerodromu u Atinie danas je uhapšen muškarac (22), nakon što je uhvaćen jer je u sebi imao 72 paketića kokaina!

Kako navodi grčki Katimerini, u pitanju je stranac, koji je u sebi nosio 840 grama kokaina, kada je pokušao da prokrijumčari drogu kroz aerodromsku kontrolu.

Stigao je letom iz Francuske, a otkriven je tokom detaljnih provera koje je sprovodilo odeljenje za narkotike.

Policija veruje da je on član međunarodne mreže za šverc kokaina, koja deluje iz zemalja Latinske Amerike.

Istraga je usmerena ka tome ko je trebalo da primi drogu u Grčkoj.

Protiv uhapšenog su podignute optužbe za kršenje zakona o narkoticima.

Autor: A.A.

