CRNI BILANS NA PUTEVIMA: Svaka treća žrtva u Srbiji je pešak, tragedija u Sjenici alarm za javnost

Strašna tragedija koja se dogodila u utorak uveče u Sjenici, u kojoj su život izgubile žena i dvanaestogodišnja devojčica, dok se lekari bore za život devetogodišnjeg dečaka, ponovo je otvorila pitanje bezbednosti najranjivijih učesnika u saobraćaju.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka godine na putevima u Srbiji nastradalo je 15 pešaka. Ovi podaci ukazuju na poražavajuću statistiku: svaka treća žrtva saobraćajnih nezgoda u našoj zemlji je pešak.

Posebno zabrinjava činjenica da se nesreće sa fatalnim ishodom ne dešavaju samo na neobeleženim mestima. Čak petoro pešaka stradalo je na mestima gde bi njihova bezbednost morala biti neprikosnovena - na pešačkim prelazima i trotoarima.

Apel MUP-a: Trenutak nepažnje menja sve

Povodom crnog niza, nadležni organi podsećaju da pravila u saobraćaju nisu puka preporuka, već zakonska obaveza koja čuva živote. Apeluje se na vozače da drastično povećaju oprez, naročito u naseljenim mestima.

Ključne preporuke za vozače:

Smanjenje brzine: Obavezno usporavanje u blizini škola i pešačkih prelaza.

Noćna vožnja: Dodatni oprez u večernjim satima i uslovima smanjene vidljivosti.

Prvenstvo prolaza: Apsolutno poštovanje prava pešaka na obeleženim prelazima.

Fokus na put: Stroga zabrana korišćenja mobilnih telefona tokom vožnje.

Iz MUP-a poručuju da bezbednost pešaka direktno zavisi od odgovornosti onih za volanom, jer jedan trenutak nepažnje može ostaviti neizbrisive posledice po porodice i celo društvo.

Autor: A.A.