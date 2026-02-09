AKTUELNO

Svet

Devojčica (2) upala u fontanu, lekari joj se bore za život: Užas u Grčkoj

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Grčki lekari bore se za život devojčice (2) koja je upala u fontanu u Kalitei.

Devojčica je sinoć šetala sa ocem u blizini Trga Kipar kada se, pod još neutvrđenim okolnostima, udaljila iz očevog vidokruga i upala u fontatu.

Dete su bez znakova života iz vode izvukli pripadnici policije koji su se našli u blizini. Gde je bio otac u trenutku dok se drama odvijala nije poznato.

Policajci su reanimirali dete do dolaska ekipa hitne pomoći. Devojčica je hitno prebačen u bolnicu, intubirana je i životno ugrožena.


Policija je ubrzo privela oca (26) i majku (23), koji će danas biti saslušani.

U ovom trenutku nema informacija o tome da li su roditelji državljani Grčke ili neke druge zemlje.

Autor: S.M.

