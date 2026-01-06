LEKARI MU SE BORE ZA ŽIVOT! Predrag iz Srbije povređen u požaru u Švajcarskoj: Sugrađani iz Ljiga organizovali prikupljanje pomoći (FOTO)

Predrag Janković iz naselja Jajčić kod Ljiga povređen je u požaru u klubu Kran Montana u Švajcarskoj, a lekari se bore za njegov život.

Sugrađani ovog mladića organizuju prikupljanje pomoći za Predraga, a na Instagramu su objavili njegovu sliku i link preko kojeg možete pomoći.

Organizacija "Happy pot" prikuplja navedenu pomoć.

Podsetimo, u tragediji koja se dogodila u švajcarskom baru stradalo je najmanje 47 osoba, a više od 100 ljudi povređeno.

- Predrag je neposredno pre požara izašao iz lokala na terasu kako bi navodno, zapalio cigaretu. Dok je bio ispred poznatog bara na skijalištu Kran-Montana vatra je zahvatila njegove ruke, ali na svu sreću on je van životne opasnosti i nalazi se u jednoj bolnici u Švajcarskoj - rekao je pre par dana njegov prijatelj njegov prijatelj.

Autor: D.Bošković