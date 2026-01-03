'U TEŠKOM SU STANJU, NE MOGU DA GOVORE' Ambasador Srbije izneo potresne detalje o Srbima povređenim u požaru u Švajcarskoj

Četvoro Srba povređeno u katastrofalnom požaru u ski-centru Kran Montana, jedan nestao. Ambasador Srbije u Švajcarskoj otkriva dramatične informacije o njihovom stanju.

Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović izjavio je danas da su tri građana srpske nacionalnosti povređena u požaru u baru u ski-centru Kran Montana, a da se jedan vodi kao nestao i dodao da je za sada potvrđeno da je u toj tragediji nastradalo 40 ljudi, dok je identifikovana 121 povređena osoba, od kojih je većina u teškom stanju.

- Zvanična informacija je još uvek 40 preminulih i 119 ranjenih, mada su sada neki mediji javili da je to apdejtovano na 121 povređenih, ali zvanična informacija je još ona od juče. Navedeno je i da su četiri građana srpske nacionalnosti među povređenima - kazao je ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović nakon požara u Švajcarskoj, u baru u Kran-Montani koji je šokirao celu Evropu.

Kako je dodao, iz različitih kanala su saznali za četiri imena ljudi koji su srpske nacionalnosti.

- Od toga, troje su povređeni i jedna osoba se vodi kao nestala. Mi smo u kontaktu sa dve porodice, jedan povređeni će najverovatnije biti prebačen ili u Nemačku ili u Austriju i oni su nas zamolili za pomoć koju im mi, naravno, pružamo - kazao je ambasador Ivan Trifunović.

#BreakingNews 💔📷 A SHOCKING START TO THE NEW YEAR: Switzerland is mourning after a deadly club fire in Crans-Montana claimed nearly 40 lives. What should have been a celebration turned into one of the country’s deadliest tragedies. #Iran pic.twitter.com/5Ej22pPR2n — Rubina Yesmin (@rubina_yesmin0) 02. јануар 2026.

"Većina povređenih u jako teškom stanju"

Ambasador dodaje da je većina povređenih u teškom stanju.

- Nisu u stanju da govore. Verovatno nisu imali nikakve legitimacije sa sobom. Moguće je da su pretrpeli teške opekotine, tako da je možda i vizuelno teško utvrditi o kome se radi. Na žalost, većina povređenih su u teškom stanju - kazao je Trifunović.

Prema njegovim rečima, Ambasada Srbije u Švajcarskoj je odmah stupila u akciju 1. januara i objavili su telefone na koji mogu građani Srbije da se jave za bilo kakvu pomoć, bilo u ambasadi ili konzulatu u Cirihu.

"Švajcarska se ponaša odgovorno"

Takođe, kako je podsetio, objavili su i sve kontakte švajcarskih vlasti, gde mogu direktno da se raspitaju o situaciji. Trifunović kaže da švajcarske vlasti vrlo odgovorno pristupaju u celoj situaciji i ne žele da istražuju sa neproverenim informacijama.

- Moraju i da zaštite privatnost svih koji su u ovoj situaciji bili afektovani. I moraju prvo da pronađu rodbinu, tako da mi pratimo situaciju. Naš tim je na raspolaganju 24 sata dnevno i moramo da čekamo, da vidimo dalje procese identifikacije žrtava, bilo preminulih ili povređenih - kazao je Trifunović za Tanjug.

Autor: Jovana Nerić