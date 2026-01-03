STRAHOTA U ŠVAJCARSKOJ: Srbinu izgoreo veći deo lica u požaru na skijalištu – jedva izbegao smrt! (FOTO)

AKTUELNO

Mladić P. J. iz Srbije teško je povređen u požaru u baru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj – vatra mu je zahvatila lice i ruke, ali lekari tvrde da nije životno ugrožen.

Srbinu P. J. (30) povređenom tokom požara u baru na poznatom švajcarskom skijalištu izgoreo je veliki deo lica, ali prema rečima lekara nije životno ugrožen.

Kako se saznaje, mladić je za dlaku izbegao smrt – neposredno pre izbijanja požara izašao je napolje da zapali cigaretu. Vatra je zahvatila njegove ruke, a prijatelj je ranije izjavio da je „na sreću van životne opasnosti“.

Njegova rođaka za Blic kaže da se P. J. oporavlja:

„Hvala Bogu, mnogo je bolje. Imao je jednu operaciju koja je dobro prošla, lekari su zadovoljni. Za ponedeljak je zakazana nova operacija i verujemo da će i ona proći dobro.“

Meštani sela kod Ljiga, odakle je mladić poreklom, vidno su potreseni. „Ovo je velika tragedija. Svi smo rodbinski povezani i jako smo uznemireni. Sa njim su u Švajcarskoj i roditelji koji mu pružaju najveću podršku“, rekla je rođaka.

P. J. je poreklom iz istog mesta kao i nestali Stefan Ivanović, koji je radio kao obezbeđenje u istom baru i vodi se kao nestao nakon požara.

