Tužilaštvo traži hitnu identifikaciju lica zbog preteće karikature predsednika na Fejsbuku

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je Ministarstvu unutrašnjih poslova RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju identifikovanja lica L.B. koje je na društvenoj mreži “Facebook” postavilo objavu - karikaturu na kojoj drugo lice ubija predsednika Republike uz preteće komentare.

Naloženo je da se u cilju potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja identifikuje lice L.B, te da se obavi razgovor na sve okolnosti povodom sporne obrave.

Takođe je zatraženo da se radnje preduzmu u što kraćem roku i da se o prikupljenimobaveštenjima obavesti tužilaštvo.

Autor: A.A.