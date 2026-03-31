POGLEDAJTE SNIMAK PRIVOĐENJA NA INFORMATIVNI RAZGOVOR ZBOG LAŽNIH SMS PORUKA ČLANOVIMA SNS UOČI IZBORA! Muškarac (57) pozvan da da izjavu

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je Službi za borbu protiv kriminala UKP MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u vezi sa neovlašćenim prikupljanjem ličnih podataka više hiljada registrovanih članova političke stranke Srpska napredna stranka, na čije brojeve telefona je 29. marta 2026. godine poslata poruka sledeće sadržine: "Vrh stranke je kasno sinoć doneo odluku da se podrži lista broj 2. Očekujemo da ćete poštovati odluku rukovodstva. Aleksandar Vučić - NAŠA PORODICA".

Zahtev je dat na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku jer postoje osnovi sumnje da je NN lice izvršilo krivično delo Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka iz člana 302 stav 1 Krivičnog zakonika, kao i da je D.B. (54) iz Beograda izvršio krivično delo Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka iz člana 302 stav 2 u vezi stava 1 KZ.

U cilju potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja policiji je, pored ostalog, naloženo da obavi razgovor sa D.B. na sve okolnosti koje su mu poznate povodom ovog slučaja, posebno povodom prikupljanja ličnih podataka i slanja sporne SMS poruke sa određenih brojeva telefona, ko su vlasnici i korisnici tih brojeva telefona, a koji su se nalazili zapisani na pocepanom papiru koji je pronađen i privremeno oduzet po potvrdi po privremeno oduzetim predmetima 29. marta 2026. godine, te da li ima saznanja zbog čega su se u prostorijama političke stranke Narodni pokret Srbije nalazili omoti sim kartice jednog mobilnog operatera bez pripadajuće kartice, koji su pronađeni i privremeno oduzeti po potvrdi po privremeno oduzetim predmetima od 29. marta 2026. godine.

Takođe, da li poseduje saznanja u čijem vlasništvu se nalazi laptop računar marke "Asus TufGaming" koji se prilikom pretresa 29. marta 2026. godine nalazio u prostorijama političke stranke Narodni pokret Srbije na kojem je bila instalirana aplikacija "WhatsApp", a koji se dovodi u vezu sa prijavljenim radnjama.

Naloženo je da se od D.B. privremeno oduzme telefonski aparat i sim kartica radi pretresa i veštačenja elektronskih uređaja.

