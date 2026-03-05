POGLEDAJTE KAKO SU UHAPŠENI! Policija upala u štek krijumčara: Kod vođe grupe nađeno 100.000 EVRA u kešu (VIDEO)

U sinhronizovanoj akciji na području Beograda i Subotice, pripadnici SBPOK-a uhapsili su devet osoba osumnjičenih da su tokom 2025. godine organizovali ilegalni transport više od 70 migranata ka granici sa Mađarskom.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (UKP i SBPOK), u saradnji sa PU Subotica i Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, zadali su ozbiljan udarac organizovanom kriminalu. Uhapšeni se sumnjiče da su omogućili nedozvoljen tranzit migrantima od Beograda do Subotice, sa krajnjim ciljem ilegalnog prelaska državne granice.

Kao vođa ove organizovane kriminalne grupe (OKG) označen je A. N. (1979) iz Beograda. Pored njega, slobode su lišeni i njegovi saradnici:

Iz Beograda: F. A. (1984), K. S. (1986), S. G. (1983) i Č. A. (1985).

Iz Subotice: K. N. (1971), A. M. (1998), P. D. (1983) i J. J. (1984).

Prilikom pretresa stanova i prostorija koje su osumnjičeni koristili, policija je došla do materijalnih dokaza koji potvrđuju njihove kriminalne radnje.

Kod organizatora grupe, A. N., pronađeno je i privremeno oduzeto više od 100.000 evra, dok je tokom akcije zaplenjen i pištolj u nelegalnom posedu, kao i veći broj mobilnih telefona.

Maršruta šverca: Od prestonice do granice

Sumnja se da je A. N. koordinisao prihvat migranata u Beogradu, nakon čega je organizovan njihov transport do Subotice. Članovi grupe su aktivno učestvovali u prevozu preko teritorije Srbije, koristeći razrađene šeme kako bi izbegli policijske kontrole.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu za delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: Marija Radić