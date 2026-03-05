SASLUŠANI PIROMANI SA VRAČARA! Kamere jednog snimile kako prilazi vozilu i poliva, dvojica puštena da se brane sa slobode

Do požara je došlo u Dubljanskoj ulici na Vračaru 14. februara kada je zapaljen putnički automobil marke "audi". Vozilo je bilo parkirano uz kolovoz, a plamen su prvi primetili stanari obližnjih zgrada koji su odmah pozvali vatrogasce.

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beograduodredio je zadržavanje trojici muškaraca zbog sumnje da su sredinom februara namerno izazvali požar na luksuznom automobilu na Vračaru, kažu iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Osumnjičeni A.J. (46), G.B. (36) i D.M. (37) terete se da su 14. februara 2026. godine, u Dubljanskoj ulici, postupali po prethodnom dogovoru. Prema navodima istrage, oni su namerno izazvali požar na putničkom vozilu marke „audi A6“.

Vatra se ubrzo otela kontroli i zahvatila automobil marke „Mercedes V180“, koji je bio parkiran neposredno ispred, čime je pričinjena znatna materijalna šteta i ugrožena opšta bezbednost građana.

Nakon što su osumnjičeni danas saslušani, tužilaštvo je povuklo prve procesne poteze:

- Za A.J. (46) podnet je predlog Prvom osnovnom sudu za određivanje pritvora. Tužilaštvo smatra da postoji realna opasnost od bekstva, ali i bojazan da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično delo - navode u saopštenju i dodaju:

- Za G.B. i D.M. je zadržavanje ukinuto i oni će se u daljem toku postupka braniti sa slobode. Trojica muškaraca se terete za saizvršilaštvo u krivičnom delu Teška dela protiv opšte sigurnosti.

Tužilaštvo nastavlja sa prikupljanjem dokaza i ispitivanjem svih okolnosti pod kojima je došlo do paljevine u Dubljanskoj ulici.

Prema prvim informacijama, sigurnosne kamere sa okolnih zgrada zabeležile su osobu za koju se sumnja da je izazvala požar. Na snimku se vidi kako nepoznati napadač prilazi automobilu, poliva ga zapaljivom tečnošću, pali vatru, a zatim odlazi u nepoznatom pravcu.

Autor: D.Bošković