SRBI NA LISTI NAJTRAŽENIJIH 'MULA', EVO ŠTA SVE RADE: Narko-kuriri ne prazaju ni od čega, a od ovoga može i da se umre

Dvojica državljana Srbije, starosti 63 i 68 godina, uhapšeni su nedavno na međunarodnom aerodromu Punta Kana u Dominikanskoj Republici, nakon što je kod njih pronađeno 75 paketa kokaina, a istraga je pokazala da su bili angažovani kao takozvane "kokainske mule".

- Istraga o ovom slučaju u Dominikanskoj Republici je u toku, a očekuje se da će nadležni utvrditi kako je tačno droga dospela do uhapšenih državljana Srbije i ko stoji iza pokušaja njenog krijumčarenja, ipak, za sada sve ukazuje na to da je reč o dvojici koji su radili kao "mule" - kaže izvor i podseća da su uhapšeni Srbi drogu krili u koferima.

Ko su oni?

Kako izvor objašnjava za Kurir, "mule" su osobe koje kriminalne grupe angažuju za prenos narkotika. Međutim, pored ovakvog načina prenosa, "mule" najčešće rade i tako što drogu progutaju u obliku kapsula ili paketića.

- "Mule" se angažuju da bi drogu u kesicama ili kapsulama prenele do određenog odredišta. Neretko se dešava da drogu prenose tako što je gutaju, a zatim je izbace kada stignu na dogovoreno mesto. Dešavalo se da progutaju i po nekoliko stotina paketića ili kapsula, a za ovaj posao dobijaju po nekoliko hiljada evra po pošiljci - objašnjava sagovornik.

Prema njegovim rečima, državljani Srbije često se nalaze na listi traženih "mula".

- Srbi su među najtraženijima za ovakve poslove, jer važe za veoma hrabre, ali i relativno "jeftine" za angažovanje - dodaje izvor.

Bizarno Jedan od interesantnijih slučajeva krijumčarenja narkotika zabeležen je u februaru 2010, kada je uhapšena Olga N. (57). Ona je pre toga godinu dana međugradskim autobusima i taksijem prenosila drogu iz Beograda u Zrenjanin. Veruje se da ju je neko "otkucao", jer je odmah posle privođenja upućena na ginekološki pregled. U bolnici je utvrđeno da je u vagini krila 12 grama heroina, koji je bio spakovan u jedan prezervativ! Pred Višim sudom u Zrenjaninu osuđena je na sedam godina robije. - Droga se švercuje kao na filmovima, inspiracija je neiscrpna. "Gutači narkotika" su posebna priča - dodaje izvor.

Opasan posao

Ipak, ovaj način krijumčarenja narkotika nosi veliki rizik po život.

- Krijumčari su očigledno spremni da rizikuju i sopstveni život zbog dobre zarade. Nije retkost da se paketići koje su progutali raspadnu u njihovoj utrobi i tako ozbiljno ugroze zdravlje, ali i život - kaže sagovornik.

Na ovu temu ranije je govorio i kriminolog Dobrivoje Radovanović, koji je istakao da su ljudi iz Srbije prisutni u narko-biznisu širom sveta.

- Srbi imaju posebnu ulogu u švercu kokaina jer organizuju prevoz, nabavku i imaju direktne veze sa izvorom, odnosno proizvođačem kokaina. U inostranstvu često organizuju takozvane sabirne centre, odakle kreće transport - objasnio je Radovanović.

Smrtonosna opasnost

Lekari upozoravaju da pucanje kapsule u stomaku može imati fatalne posledice.

Jedan lekar iz Kliničkog centra Srbije ranije je objasnio da u takvim situacijama dolazi do nagle apsorpcije velike količine droge u organizmu.

- "Mula" nakon gutanja ne sme ništa da jede i pije, jer bi se time izazvala želudačna kiselina, koja može da probuši ampule, izlaže se opasnosti da ga i najmanja količina droge koja iscuri usmrti. Pri pucanju dolazi do nagle apsorpcije velike količine droge. Droga tada deluje sedativno, smanjuje se pritisak, usporavaju srčane radnje i broj udisaja, što pacijenta uvodi u komu - objasnio je on.

Postoje stroga "pravila" Prema rečima izvora, za ovakav način šverca postoji čitava procedura kako bi se smanjio rizik od pucanja paketića. - "Mule" najpre moraju da očiste želudac i piju razne čajeve kako bi bio potpuno prazan. Paketiće sa drogom gutaju polako, uz česte pauze i hodanje, najčešće uz pomoć lubrikanata. Nakon toga piju minimalnu količinu vode, dok su alkohol i kafa strogo zabranjeni tokom obavljanja "posla" - objašnjava izvor. Droga se, kako dodaje, iz organizma izbacuje tek po dolasku na krajnju destinaciju.

Autor: Marija Radić