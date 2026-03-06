UKRALI 470.000 DINARA IZ PORODIČNE KUĆE: U Zrenjaninu uhapšen osumnjičeni za tešku krađu

Policija u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila je D. P. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.
Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave u Zrenjaninu, policija će protiv M. P. (19), osumnjičenog za isto krivično delo, podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku.
Sumnja se da su oni 2. marta ove godine provalili u jednu porodičnu kuću u Zrenjaninu i ukrali 470.000 dinara.
D. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
