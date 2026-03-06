AKTUELNO

PROVALILI U KUĆU I UKRALI 470.000 DINARA! Dva mladića uhapšena zbog teške krađe, jedan ima samo 19 godina: Ovo su detalji

Izvor: Kurir, Foto: Printscreen YouTube/MUP SRBIJE ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su D. P. (27) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Takođe, policija će protiv M. P. (19), osumnjičenog za isto krivično delo, podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku.

Sumnja se da su oni 2. marta ove godine provalili u jednu porodičnu kuću u Zrenjaninu i ukrali 470.000 dinara.

D. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Autor: D.Bošković

