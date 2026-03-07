STRAVIČAN ZLOČIN KOJI JE POTRESAO REGION: Sekirom je ubio majku, očuha i baku! Inspektori na licu mesta zatekli prizor o kojem ni danas ne mogu da govore

Bio je ćutljiv. U detinjstvu nesrećan. U srednjoškolskim danima ubijao životinje. U devetnaestoj je oduzeo živote najbližima. Kriminalni inspektori su na mestu zločina zatekli tri sekire i prizor o kojem godinama posle teško govore.

Nezir Kamenica je 2. maja 2017. godine počinio trostruko ubistvo u Bosni i Hercegovini, u selu Bogušićima kod Goražda kada je sekirom izmasakrirao majku Zehru, očuha Ifeta Kavazovića i baku Šemsu Džabiju na spavanju. Nezir je zbog ovog zločina osuđen na 20 godina zatvora.

Mirsad Bilajac, tužilac Kantonalnog tužilaštva BPK Goražde je govorio tada o ovom slučaju.

- Prvog momenta kada mi je stiglo obaveštenje, nisam ni bio siguran da se to može desiti kod nas pa sam inspektora ponovo pitao da li je siguran da je to na našoj teritoriji - rekao je Bilajac za jutjub kanalu "FTV".

Ipak inspektor je potvrdio da jeste, a Kamenica se sam prijavio u mestu Ilidža. Od svojih žrtava je uzeo novac i kupio kartu do Sarajeva, ali mu je tamo savest proradila pa se predao policiji.

Nijaz Drakovac i Edvad Ratković, istražitelji MUP-a BPK Goradže, bili su prisutni i aktivno radili na ovom slučaju kada se desio.

- Nakon odlaska na teren policijski službenici su javili informaciju da su pronašli adresu na kojoj je rekao da je on to počinio ali da se ne može sa vanjske strane kuće videti unutrašnjost. Iz kuće su dopirali mirisi koji su ukazivali na to da se u njoj nalaze leševi - Ratković je rekao.

Kako su rekli istražitelji, tragovi krvi su bili svuda po nameštaju a zidovi kuće su bili isprskani.

- Kada smo ušli, sa leve strane se nalazilo kupatilo, u kadi tog kupatila imali smo položeno žensko telo, bila je prekriveno nekim jorganom. U dnevnom boravku staklena vrata su bila razbijena, na kauču u dnevnom boravku je isto bilo položeno jedno beživotno telo muške osobe, takođe prekriveno. Na istom kauču je bilo telo i starije žene - rekao je Ratković.

Krvi bilo svuda

Kako kažu, krvi je bilo svuda, po kompjuteru, po zidovima, popodovima i krevetu.

Kada se počinilac sam prijavio Bilajac je procenio da je on bio "hladan kao led". Ipak, dečku je bilo teško da priča o tome i zastajkivao je taku da su mu izvršitelji davali vodu kako bi nastavio.

- Znao je da mu je majka u sobi sa bakom, gde je baka i inače boravila. Prvo je napao očuha i zadao mu udarac sekirom, tada je majka izašla iz sobe, krenuo je prema njoj ali je zapeo tom sekirom za vrata. Izvadio je malu sekiru i zadao udarce majci i na kraju napao i baku - rekao je Drakovac.

Kako kaže psihijatar prim. dr. Omer Ćemalović, Kamenica je želeo da ubije sebe nakon toga, ipak nije jer je znao da to ništa neće promeniti.

Kamenica se poverio psihijatru da je dugo razmišljao kako da izvede ovaj zločin, da je razmatrao mnoga oružija ali da se na kraju odlučio sekirom.

"Kako bih to sa nožem, to bi onda užas bio", izjavio je Kamenica.

U svom ranijem obraćanju sudu, Kamenica je za ova krivična dela okrivio životne probleme koji su počeli razvodom roditelja kada je imao 10 godina. Istakao je kako je, u periodu kada je živeo s ocem i maćehom, bio maltretiran i isterivan iz kuće. Kada se preselio kod majke i očuha pao je u depresiju. Svog oca je opisivao kao nasilni osobu koja mu je branila da koristi računar i internet, kao i osobu koja ga je zapostavljala. Otac ga je tukao zbog sitnica kako kaže.

Kamenica kaže da je 2 puta bežao od oca zbog toga što je oba puta pretio da će ga ubiti.

Nakon ubistava, Nezir je i prespavao u kući u kojoj ih je počinio. Prema navodima iz optužnice, Kamenica se nije slagao sa roditeljima smatrajo je da ga bližnji maltretiraju radom u malinjaku i da nije u redu to što još uvek nije imao telefon.

- Verujem da nas je sve pogodilo i sve iznenadilo, svima je bilo krivo - Rekao je njihov komšija.

Kamenica je nakon ubistva bio smešten u Psihijatrijsku kliniku Jagomir u Sarajevu gde je bio na posmatranju, a veštaci su tada utvrdili da je sposoban da prati suđenje.

Autor: S.M.