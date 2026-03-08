AKTUELNO

Teška nesreća u Beogradu na vodi: Povređeno dete

Foto: Pink.rs

U naselju Beograd na vodi tokom protekle noći dogodila se teška saobraćajna nezgoda, kada je u 23.14 sati autobus udario dete (13), rečeno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.


Dete sa teškim povredama ekipa Hitne pomoći je prevezla u Urgentni centar.

Tokom noći Hitna pomoć imala je 95 intervencija, od kojih je 20 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i psihijatrijski bolesnici.

