Teška nesreća u Beogradu na vodi: Povređeno dete

U naselju Beograd na vodi tokom protekle noći dogodila se teška saobraćajna nezgoda, kada je u 23.14 sati autobus udario dete (13), rečeno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.



Dete sa teškim povredama ekipa Hitne pomoći je prevezla u Urgentni centar.

Tokom noći Hitna pomoć imala je 95 intervencija, od kojih je 20 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i psihijatrijski bolesnici.

Autor: S.M.