Horor kod Smedereva: Starici isključili struju, upali joj u kuću, pa je OSTAVILI VEZANU NA PODU

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u tom gradu, uhapsili su A. V. (25) iz Smedereva i I. M. (28) iz Kovina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo u pokušaju, kao i još jednu osobu zbog pomaganja u izvršenju ovog krivičnog dela.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Smederevu, A. V. i I. M. se sumnjiče da su, nakon višednevnih priprema i osmatranja kuće u kojoj živi šezdesetosmogodišnja žena, 27. februara, oko jedan sat posle ponoći, obili ormar sa strujomerom i isključili dovod struje, a zatim nasilno ušli u kuću, oborili ženu na pod i vezali je.

Pošto su dva sata bezuspešno vršili premetačinu po kući, tražeći novac, osumnjičeni su oko tri sata posle ponoći otišli, ostavivši vezanu ženu na podu.

Ona je uspela da se oslobodi i pozove policiju, a ekipa službe hitne pomoći joj je pružila medicinsku pomoć i prevezla je do zdravstvenog centra, gde su joj konstatovane teške telesne povrede.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.

Autor: S.M.