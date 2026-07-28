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Uhapšena četvorica u Vršcu: Maskirani upali starici u stan, pretukli je i tražili novac

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su razbojništvo u pokušaju i uhapsili J. N. (1985), D. G. (2001) i S. Š. (1982) iz Vršca, kao i Z. K. (1980) iz okoline Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da su izvrшили ovo krivično delo.

Oni se sumnjiče da su maskirani ušli u stan sedamdesettrogodišnje žene u Vršcu, oborili je na krevet i tražili da im da novac.

Potom su, kako se sumnja, izvršili premetačinu, a pošto ništa nisu pronašli otišli su iz stana.

Sedamdesettrogodišnja žena zadobila je povrede u predelu lica i nogu i njoj je ukazana lekarska pomoć.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Pančevu.

Autor: D.S.

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