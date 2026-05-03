AKTUELNO

Hronika

Uhapšen razbojnik u Subotici: Napao ženu u centru grada, oteo joj torbicu i naneo povrede

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim radom, rasvetlili su razbojništvo, izvršeno pre tri dana i uhapsili A. D. (1985) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

On se sumnjiči da je na ulici, u blizini centra Subotice, fizički napao šezdesetogodišnju sugrađanku i uzeo joj torbu sa novcem.

Povređena žena je zbrinuta u subotičkoj bolnici.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Pritvor

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

HOROR U SUBOTICI! Sin (37) lopatom ubio oca, policija posle 3 godine OTKRILA TELO

Hronika

UPAO MUŠKARCU U KUĆU, PA MU OTEO NOVAC I NAKIT! Hapšenje u Subotici zbog razbojništva

Hronika

POKUŠAJ UBISTVA U SUBOTICI: Osumnjičeni pretukao muškarca drvenim predmetom

Hronika

MASKIRAN UPAO U MENJAČNICU, UKRAO NOVAC I POBEGAO: Uhapšen muškarac iz Rume zbog razbojništva!

Hronika

KRVAVA SVAĐA U SUBOTICI: Mladić (24) nožem izbo poznanika u centru grada, policija ga odmah uhapsila!

Hronika

U SUBOTICI UHAPŠEN NOVOSAĐANIN (22): Napao na ulici dve Subotičanke, oteo im novac i robu, ZAVRŠIO U KPZ U VALJEVU