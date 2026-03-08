Težak udes na petlji kod aerodroma: Automobil potpuno smrskan

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na Dobanovačkoj petlji, u smeru ka Beogradu.

Kako se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, jedan od automobila koji su zustavljeni na kolovozu potpuno je smrskan, a delovi auta nalaze se svuda po putu. Osim njega, na putu su zaustavljena još dva automobila, sa upaljena sva četiri žmigavca, ali deluje da oni nisu učestvovali u nezgodi.

Spomenuti automobil nalaz se u traci nešto dalje od druga dva, a okrenut je na suprotnu stranu. Nije poznato da li se automobil okrenuo od siline udara ili je, potencijalno vozio u suprotnom smeru.

Osim što mu je hauba potpuno "zgužvana, automobil je oštećen i u predelu vrata sa vozačke strane.

Stanje učesnika u sudaru nije poznato.

Na auto-putu Zagreb-Beograd se zbog ovog udes stvaraju gužve.

Autor: S.M.