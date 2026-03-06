AKTUELNO

Hronika

LANČANI SUDAR NA GAZELI: Saobraćaj ka Novom Beogradu STOJI, potpuni je kolaps

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pink.rs ||

Na mostu Most Gazela dogodila se teška saobraćajna nezgoda u smeru ka Novom Beogradu.

Prema prvim informacijama, učestvovalo je više vozila, a jedan automobil je od siline sudara završio u suprotnom smeru, gde je takođe blokirana jedna traka.

Saobraćaj je trenutno obustavljen ka Novom Beogradu, a na terenu su hitne službe. Snimak sa Naxi kamera prikazuje kakvo je trenutno stanje na mostu.

Foto: Naxi kamere

Kako javljaju građani, ogromna gužva kreće od Geneksa ka Gazeli, a kod Arene je potpuni zastoj.

Stanje učesnika za sada nije poznato.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Policija

#Saobraćajna nesreća

#Sudar

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

Kolaps na Gazeli, saobraćaj potpuno ZAUSTAVLJEN: Otkrivamo šta se desilo (FOTO)

Hronika

SUDAR KAMIONA NA PUPINOVOM MOSTU: Delovi vozila rasuti po putu, staklo na sve strane! Saobraćaj usporen (VIDEO)

Društvo

Muškarac preti da će skočiti s mosta! Drama na Gazeli

Hronika

Lančani sudar na Batajničkoj petlji: Stvaraju se zastoji na ovoj deonici puta

Hronika

SAOBRAĆAJKA NA NOVOM BEOGRADU: Hitna pomoć i policija na terenu

Hronika

LANČANI UDES KOD MOSTARA Stvaraju se gužve u pravcu ka Novom Beogradu