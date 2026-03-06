LANČANI SUDAR NA GAZELI: Saobraćaj ka Novom Beogradu STOJI, potpuni je kolaps

Na mostu Most Gazela dogodila se teška saobraćajna nezgoda u smeru ka Novom Beogradu.

Prema prvim informacijama, učestvovalo je više vozila, a jedan automobil je od siline sudara završio u suprotnom smeru, gde je takođe blokirana jedna traka.

Saobraćaj je trenutno obustavljen ka Novom Beogradu, a na terenu su hitne službe. Snimak sa Naxi kamera prikazuje kakvo je trenutno stanje na mostu.

Kako javljaju građani, ogromna gužva kreće od Geneksa ka Gazeli, a kod Arene je potpuni zastoj.

Stanje učesnika za sada nije poznato.

Autor: Iva Besarabić