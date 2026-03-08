KRVAVI 8. MART U TUTINU: Esma ubijena pre tačno godinu dana, zlotvor osuđen na robiju

Tačno godinu dana prošlo je od kada je u šumi nedaleko od Novog Pazara pronađeno telo Esme Tiganj (64) iz Tutina, sakriveno i prekriveno lišćem na starom putu između dva sela. Zbog ovog zločina osuđen je njen poznanik Ahmedin Pepić (59), koji je dobio 14 godina zatvora.

Prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, potraga za nesrećnom ženom prošle godine trajala je danima.

- Esma Tiganj nestala je 5. marta 2025. godine i poslednji put je viđena tog dana oko 19.30 sati. Nakon toga joj se gubi svaki trag. Porodica i prijatelji su danima tragali za njom zajedno sa policijom, a tri dana kasnije, na Dan žena, njeno telo je pronađeno u šumi. Tada se ispostavilo da je reč o zločinu - kaže izvor.

On dodaje da je za ubistvo osuđen njen poznanik, koji je nakon zločina pokušao da pobegne iz zemlje.

- Ahmedin Pepić je posle ubistva otišao u Bosnu i Hercegovinu, ali je ubrzo uhapšen po povratku u Srbiju. Sud ga je osudio na 14 godina robije za krivično delo ubistva - navodi sagovornik.

Tvrdio da je pokušao da je spase

Tokom saslušanja Pepić je tvrdio da nije imao nameru da ubije ženu i da je pokušao da joj pomogne.

- Pokušao sam da je reanimiram, ali nisam uspeo - rekao je tada Pepić.

Ipak, prema nezvaničnim informacijama, istražitelji su kao mogući motiv naveli zločin iz strasti. Komšije su ranije govorile da je Esma u poslednje vreme živela u strahu.

- Esma je bila udovica sigurno 30 godina i koliko znamo nije se ponovo udavala. Taj čovek je u poslednje vreme proganjao Esmu. Viđali smo ga ovde, pretpostavljali smo da su možda nekada bili u emotivnoj vezi, ali je ona verovatno pokušavala da se spase od njega - rekla je ranije jedna komšinica.

Telo nesrećne žene pronađeno je 8. marta u šumovitom predelu, sakriveno ispod lišća. Posebno je sve šokiralo ponašanje osuđenog nakon njenog nestanka.

- Esmina ćerka je pričala da je majku više puta zvala telefonom, ali je bila nedostupna. Kada je telefon jednom postao dostupan, javio se Ahmedin i pravio se da ne zna ništa, govorio joj je da je u dobrim odnosima sa njenom majkom, a ona je u tom trenutku već bila mrtva - kaže izvor.

