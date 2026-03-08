U STRAVIČNOJ NESREĆI KOD ŠAPCA POGINULE MAJKA I ĆERKA: Ovo su najnoviji detalji tragedije koja je potresla Srbiju (FOTO)

U teškoj saobraćajnoj nesreći u naselju Korman kod Šabac, kako Kurir saznaje, život su izgubile majka (49) i njena ćerka (25).

Prizori sa lica mesta su stravični, na fotografijama se vidi potpuno uništen beli automobil koji je nakon siline udarca završio pored puta. Zadnji deo vozila je gotovo potpuno smrskan, dok je krov drugog vozila deformisan od jačine sudara.

- Prema prvim informacijama, u automobilu su bile majka i ćerka. Nažalost, obe su nastradale na licu mesta od zadobijenih povreda. Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt - kaže za Kurir izvor upoznat sa slučajem i dodaje:

- Automobil, beogradskih tablica, je potpuno uništen, deo vozila je sabijen kao limenka. Kada smo videli vozilo, bilo je jasno da je sudar bio izuzetno jak - kaže izvor.

Policija je u saradnji sa nadležnim tužilaštvom obavila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti ove tragedije koja je potresla ceo kraj.

Podsetimo, u ovoj nesreći povređeni su i muškarac i žena iz drugog vozila koji su odmah prevezeni u šabačku bolnicu.

- Oboje su zadobili teške povrede, ali su van životne opasnosti - ističe izvor.

Autor: Marija Radić