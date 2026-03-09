AKTUELNO

Vatra se otela kontroli: U požaru kod Prijepolja stradao stariji čovek

Izvor: Pink.rs/RINA, Foto: Pink.rs ||

Sedamdesettrogodišnji muškarac iz sela Kosatica, kod Prijepolja, nastradao je danas popodne nakon što je na svom imanju pokušavao da ugasi požar koji je zahvatio nisko rastinje.

- Nesreća se dogodila dok je stariji muškarac čistio i raspremao svoje imanje, kada se vatra na otvorenom prostoru otela kontroli. U pokušaju da ugasi požar, najverovatnije je došlo do gušenja usled gustog dima - potvrđeno je za agenciju RINA.

Kako se nezvanično saznaje, požar je zahvatio nisko rastinje na njegovom imanju, a okolnosti pod kojima je došlo do tragedije biće utvrđene nakon uviđaja nadležnih službi.

Autor: Marija Radić

