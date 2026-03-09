Vatra se otela kontroli: U požaru kod Prijepolja stradao stariji čovek

Sedamdesettrogodišnji muškarac iz sela Kosatica, kod Prijepolja, nastradao je danas popodne nakon što je na svom imanju pokušavao da ugasi požar koji je zahvatio nisko rastinje.

- Nesreća se dogodila dok je stariji muškarac čistio i raspremao svoje imanje, kada se vatra na otvorenom prostoru otela kontroli. U pokušaju da ugasi požar, najverovatnije je došlo do gušenja usled gustog dima - potvrđeno je za agenciju RINA.

Kako se nezvanično saznaje, požar je zahvatio nisko rastinje na njegovom imanju, a okolnosti pod kojima je došlo do tragedije biće utvrđene nakon uviđaja nadležnih službi.

Autor: Marija Radić