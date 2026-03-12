AKTUELNO

Hronika

Stravičan požar na jugu Srbije: Vatra buknula kod srednje škole, kruže jezivi snimci

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

U blizini glavne trafostanice u Leposaviću večeras je oko 18.45 izbio manji požar koji je zahvatio travu i nisko rastinje. Brzom intervencijom vatrogasne jedinice požar je u kratkom roku lokalizovan, čime je sprečen eventualni nestanak električne energije i nastanak veće materijalne štete.

Vatrogasne ekipe su brzo reagovale i na lice mesta stigle oko 19 časova, nakon čega je požar ubrzo stavljen pod kontrolu i ugašen, javlja reporter Kosovo onlajna.

Kako su naveli iz Vatrogasne službe, u požaru nije bilo veće materijalne štete, osim izgorelog suvog rastinja.

Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, sprečeno je širenje vatre na okolne objekte.

U neposrednoj blizini trafostanice nalazi se i srednja škola ali, srećom, požar nije bio većih razmera i nije ugrozio školu niti okolne objekte.

Nadležni apeluju na građane da ne pale travu i nisko rastinje, kako bi se izbegle slične situacije i moguće veće posledice.

