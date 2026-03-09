POLICIJA SPASILA DEČAKA (8) NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Brzom akcijom PS Obrenovac sprečena tragedija

AKTUELNO

Policijski službenici PS Obrenovac brzom akcijom su spasili dečaka (8) koji se zatekao na auto-putu "Miloš Veliki".

Naime, drama je počela oko 11.30 časova, kada je preko sistema 192 stigla uznemirujuća prijava da se kod naplatne rampe Veliko polje nalazi dete bez nadzora odraslih. S obzirom na opasnost koju nosi blizina auto-puta, patrola PS Obrenovac je momentalno upućena na lokaciju.

Policajci su u rekordnom roku locirali osmogodišnjeg dečaka, bezbedno ga smestili u službeno vozilo i prevezli do prostorija policijske stanice, gde mu je pružena prva briga i zaštita.

Efikasna koordinacija službi

Nakon što je dete zbrinuto utvrđeno je da se radi o D. S. (8) iz mesta Kalenić kod Uba.

U rešavanje slučaja odmah su se uključile i ostale nadležne institucije.

Njihova munjevita reakcija i pažljiv pristup uplašenom detetu sprečili su opasnost na jednoj od najprometnijih saobraćajnica u zemlji, na čemu su im porodica i javnost neizmerno zahvalni.

