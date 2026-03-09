'NAMAMILI GA U KUĆU U RITOPEKU' Na suđenju Belivuku prikazane poruke i fotografije u vezi sa ubistvom Radojevića

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je izvođenjem dokaza sa kriptovane aplikacije "Skaj" nastavljeno suđnje pripadnicima grupe Veljka Belivuka, optuženim za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

U sudnici su prikazane fotografije i poruke u vezi sa Zdravkom Radojevićem, kog su, prema navodima iz optužnice, pripadnici grupe namamili i ubili u kući u Ritopeku u novembru 2020. godine.

Najpre je pregledane fotografija ižvrljanog murala Radojevićevog pokojnog brata, zbog čega je, prema navodima iz optužnice, Radojević u komunikaciji sa nepoznatom osobom, koja je prenosila poruke Belivuku i Miljkoviću, rekao da sumnja na njih (Belivuka i Miljkovića) i da će ih "pobiti". Radojević je dalje pisao da će "ubiti svinju" i da će im "deci vaditi oči za ovo", što je osoba kojoj su poruke bile upućene, iste prosleđivala Belivuku i Miljkoviću.

Potom su prikazane poruke pripadnika grupe u kojima se vidi da oni prate Radojevića, odnosno da se kreću oko njegove kući i šalju fotografije njegovog automobila.

Fotografije vezanog Radojevića su takođe izvedene u sudnici, koje su, kako je navedeno u optužnici, nastale u kući u Ritopeku neposredno pre njegovog ubistva.

Pregledana je i poruka koju je Miloš Budimir poslao 24. novembra 2020. godine da je osoba koja je pucala "Kantonu" mrtav već par dana, a prema navodima iz optužnice pripadnici grupe su Radojevića pre ubistva naterali da ostavi svoje otisle i DNK na municiji koju su kasnije koristili u pucnjavi na kuću optuženog Marka Budimira, kako bi policija mislila da je Radojević pucao.

Potom su izvedene poruke među kojima u jednoj Miloš Budimir, inače Radojevićev kum, piše da bi ga opet ubio da zna gde je tačno i da ga je on samo "raskomadao", na šta mu njegov rođeni brat Marko Budimir odgovara da mu on nije opalio ni šamar, a Miloš Budimir konstatuje da ga je malo "nabadao" jer je hteo da ga ponizi.

Suđenje se nastavlja u sredu izvođenjem dokaza sa "Skaja".

Pored ubistva Radojevića, oni su optuženi i za ubistva Milana Ljepoje, Nikole Mitića, Gorana Mihajlovića, Gorana Veličkovića, Lazara Vukićevića i Aleksandra Gligorijevića.

