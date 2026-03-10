CRNI BILANS NA PUTEVIMA SRBIJE: Za nedelju dana 16 mrtvih! Alarmantan broj žrtava

Za samo nedelju dana u 559 saobraćajnih nezgoda poginulo 16 ljudi, dok stručnjaci upozoravaju da su brzina, alkohol i nepažnja i dalje najčešći uzroci tragedija na putevima.

Poslednja stravična saobraćajna nesreća na obrenovačkom putu, u blizini skretanja za Korman kod Šapca, u kojoj su, nažalost, život izgubile majka M. M. (49) i ćerka V. M. (25) još jednom je bolno podsetila koliko su putevi u Srbiji opasni. Ova tragedija samo je deo crnog bilansa koji zabrinjava javnost - za svega nedelju dana u saobraćajnim nesrećama širom zemlje poginulo je čak 16 ljudi, dok je više od dve stotine osoba povređeno.

- Na putevima Srbije tokom prethodne nedelje dogodilo se čak 559 saobraćajnih nesreća, u kojima je život izgubilo 16 osoba, dok su 234 osobe povređene - saopšteno je iz Uprave saobraćajne policije. Ovi podaci ponovo su otvorili pitanje bezbednosti na putevima i odgovornosti svih učesnika u saobraćaju.

Iz Uprave saobraćajne policije poručuju da je bezbednost zajednička odgovornost i apeluju na vozače da poštuju propise i čuvaju kako sopstvene živote, tako i živote drugih učesnika u saobraćaju.

- Takođe upozoravaju da iza većine ovih nesreća stoje isti uzroci neprilagođena brzina, nepažnja i neodgovorno ponašanje za volanom.

Brojke

x 559 saobraćajki za 7 dana

x 16 osoba stradalo za nedelju dana

x 234 povređenih za 7 dana

x 6 motociklista stradalo za manje od 3 meseca

Novi zakon kao prekretnica?

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, Mirko Koković, nedavno je istakao da je promena zakonskog okvira jedan od ključnih koraka u borbi protiv crne statistike.

Kako je tada naveo, do kraja 2026. godine planirano je donošenje novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, koji bi mogao da donese značajne promene.

Prema strategiji Agencije, cilj je da do 2030. godine nijedno dete ne strada u saobraćajnim nesrećama u Srbiji. Međutim, podaci koji se odnose na bezbednost najmlađih dodatno zabrinjavaju.

Prema analizama Agencije, više od 60 odsto dece u vozilima prevozi se nepropisno, bez adekvatnih sigurnosnih sedišta. Čak i kada se sedišta koriste, u oko 90 odsto slučajeva prave se greške u njihovom postavljanju ili korišćenju.

Koković upozorava da se bezbednost ne može postići samo strožim zakonima.

- Moramo da shvatimo da bezbednost saobraćaja počinje od pojedinca i lične odgovornosti svakog vozača - naglasio je on.

On je ukazao i na primer Grčke, gde vozači koji izazovu smrtnu saobraćajnu nesreću pod dejstvom alkohola mogu dobiti kaznu i do 40 godina zatvora, uz visoke novčane kazne i dugotrajnu zabranu upravljanja vozilom.

Ljudski faktor i dalje presudan

Sa ovim stavom složio se i dr Miloš Pljakić sa Katedre za bezbednost saobraćaja, koji ističe da je u više od 90 odsto saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom presudan upravo ljudski faktor.

Najčešći uzroci tragedija na putevima su neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola, nepažnja, umor i nepoštovanje saobraćajnih propisa.

Prema njegovim rečima, brzina je i dalje ključni faktor rizika.

- Što je brzina veća, posledice su teže, a šanse za preživljavanje drastično opadaju - objašnjava Pljakić.

On dodaje da se veliki broj teških saobraćajnih nesreća događa van naseljenih mesta, gde vozači često imaju lažan osećaj sigurnosti zbog manje gužve i boljih uslova za bržu vožnju.

Stručnjaci ističu da rešenje mora biti kombinacija strožeg nadzora, doslednog kažnjavanja, edukacije i promene svesti vozača.

- Zemlje koje su sistemski radile na prevenciji, kroz kontrole brzine, alkotestiranja i edukaciju vozača, imaju i do 50 odsto manje poginulih - kaže Pljakić.

6 motociklista poginulo za manje od 3 meseca

Sa dolaskom lepšeg vremena na ulicama je sve više motocikala i mopeda, zbog čega policija upućuje posebno upozorenje vozačima dvotočkaša. Zabrinjava podatak da je za manje od tri meseca ove godine u saobraćajnim nesrećama već stradalo šest motociklista.

- Iz Uprave saobraćajne policije podsećaju da je zaštitna oprema ključna za bezbednost. Posebno naglašavaju važnost nošenja zaštitne kacige, koja u mnogim slučajevima može spasiti život ili značajno ublažiti posledice povreda - navodi izvor i ističe da policija apeluje na motocikliste da voze oprezno i izbegavaju rizične manevre.

Ključni saveti za vozače motocikala

x Brzina mora biti prilagođena uslovima na putu

x Obavezno koristiti zaštitnu opremu i kacigu

x Voditi računa o vidljivosti u saobraćaju

x Obratiti pažnju na ostale učesnike kako bi se izbegle rizične situacije

Autor: S.M.