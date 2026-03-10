PRE DVA MESECA SLAVIO PUNOLETSTVO, PA UMRO NA FUDBALU: Najnoviji detalji tragedije u Vranju

Tinejdžer (18) umro je u ponedeljak uveče, nakon što mu je pozlilo dok je igrao fudbal u sportskoj sali Ekonomske škole u Vranju, a pre samo dva meseca slavio je punoletstvo.

Tragično preminuli mladić išao je u Gimnaziju u Vranju, a kako saznaje "Blic" nikada nije bolovao od neke bolesti.

Podsetimo, kako smo ranije pisali prijatelji porodice koji su potvrdili smrt mladića kažu da su svi u šok. Osim toga, niko nema informacije da je mladić bolovao od nečega.

U trenutku tragedije, fudbal je igrao i iskusni lekar urgentne medicine koji je odmah pružio prvu pomoć, ali nažalost mladić je preminuo, iako je Hitna pomoć stigla u roku od nekoliko minuta od poziva.

Čekaju se rezultati obdukcije

Kako saznaje "Blic" preminuli mladić nije bio učenik Ekonomske škole u Vranju, a fudbal je igrao u sportskoj sali ove škole kao rekreativac u iznajmljenom terminu.

Policija o slučaju nije obaveštena, ali preduzima sve mere i radnje koje su u njihovoj nadležnosti.

Obdukcija bi trebalo da pokaže šta je uzrok smrti.

Autor: Iva Besarabić