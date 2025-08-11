AKTUELNO

Svet

UMRO MIGUEL URIBE! Atentator mu PUCAO u glavu, dva meseca se BORIO za život - Supruga neutešna: Počivaj u miru, brinuću o našoj DECI

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Fernando Vergara ||

Miguel Uribe, predsednički kandidat u Kolumbiji,preminuo je danas dva meseca nakon što mu je atentator pucao u glavu.

Uribeova supruga Marija se potresnim rečima oprostila od njega.

pročitajte još

JEZIVI SNIMAK! PREDSEDNIČKI KANDIDAT UPUCAN DVAPUT U GLAVU: Migel Uribe Turbaj se bori za život nakon ranjavanja u Bogoti, majka bila talac PABLA ESKO

"Uvek ćeš biti ljubav mog života. Hvala ti na životu punom ljubavi. Počivaj u miru, ljubavi mog života. Brinuću o našoj deci“, napisala je Marija Klaudija Tarasona na svom Instagram nalogu.

Podsetimo, atentator je Uribeu na predizbornom skupu prišao sa leđa i ispalio hice.

Kamere su snimile napadača kako puca u Uribea. Maloletnik je, kako je ranije navedeno, ispalio najmanje tri hica u Uribea, od kojih su ga dva pogodila u glavu.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Svet

Atentat! Predsednički kandidat opozicije u Kolumbiji upucan u glavu

Svet

JEZIVI SNIMAK! PREDSEDNIČKI KANDIDAT UPUCAN DVAPUT U GLAVU: Migel Uribe Turbaj se bori za život nakon ranjavanja u Bogoti, majka bila talac PABLA ESKO

Svet

KOLUMBIJSKI POLITIČAR KOJEG JE RANIO MALOLETNIK KRITIČNO: Narod kritikovao predsednika (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Domaći

'POTRAŽILA SAM STRUČNU POMOĆ, MUČILO ME JE TO...' Našoj glumici verenik pucao u glavu, pa oduzeo sebi život, a evo kako ona priča o kobnom danu!

Region

Preminuo muškarac koji je pucao sebi u glavu: Tragičan ishod drame u Budvi

Domaći

Našoj glumici verenik PUCAO U GLAVU, pa sebi ODUZEO ŽIVOT: Išla kod psihoterapeuta, godinama se borila sa traumama, a sad konačno ponovo diše punim pl