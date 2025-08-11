UMRO MIGUEL URIBE! Atentator mu PUCAO u glavu, dva meseca se BORIO za život - Supruga neutešna: Počivaj u miru, brinuću o našoj DECI

Miguel Uribe, predsednički kandidat u Kolumbiji,preminuo je danas dva meseca nakon što mu je atentator pucao u glavu.

Uribeova supruga Marija se potresnim rečima oprostila od njega.

"Uvek ćeš biti ljubav mog života. Hvala ti na životu punom ljubavi. Počivaj u miru, ljubavi mog života. Brinuću o našoj deci“, napisala je Marija Klaudija Tarasona na svom Instagram nalogu.

Podsetimo, atentator je Uribeu na predizbornom skupu prišao sa leđa i ispalio hice.

Kamere su snimile napadača kako puca u Uribea. Maloletnik je, kako je ranije navedeno, ispalio najmanje tri hica u Uribea, od kojih su ga dva pogodila u glavu.

Autor: Iva Besarabić