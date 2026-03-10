VEZALI JE, TUKLI, PA VRŠLJALI PO KUĆI: U jezivom MUČENJU žene iz Smedereva učestvovala i devojka (26) - Otkrila sve DETALJE pred tužilaštvom

U Višem javnom tužilaštvu u Smederevu saslušani su osumnjičeni A. V. (25) iz Smedereva i I. M. (28) iz Kovina, zbog postojanja osnova sumnje da su 27. februara upali jednoj ženi u kuću, vezali je i tukli, nakon čega su vršljali po njenom domu tražeći novac.

Kako saznaju mediji, zbog istog dela, saslušana je i S. N. (26) iz Smedereva.

- Dvojica se sumnjiče da su učinili krivično delo razbojništvo u pokušaju, a devojka S.N. se sumnjići da im je pomogla u izvršenju krivičnog dela - kažu za Kurir iz tužilaštva i dodaju:

- Osumnjičeni I. M. i A. V. su se prilikom saslušanja koristili svojim zakonskim pravom da ne iznose odbranu, dok je osumnjičena S. N. iznela odbranu.

Nakon saslušanja osumnjičenima I. M. i A. V. je, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu odredio pritvor, zato što postoje okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na saizvršioca i svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Kako su potom rekli iz tužilaštva, u predstojećoj istrazi tužilaštvo će ispitati svedoke, preduzeti neophodna veštačenja i sve druge dokazne radnje u cilju utvrđivanja kompletnog činjeničnog stanja.

Podsetimo, dvojica razbojnika se sumnjiče da su, nakon višednevnih priprema i osmatranja kuće u kojoj živi šezdesetosmogodišnja žena, 27. februara, oko jedan sat posle ponoći, obili ormar sa strujomerom i isključili dovod struje, a zatim nasilno ušli u kuću, oborili ženu na pod i vezali je.

Pošto su dva sata bezuspešno vršili premetačinu po kući, tražeći novac, osumnjičeni su oko tri sata posle ponoći otišli, ostavivši vezanu ženu na podu.

Ona je uspela da se oslobodi i pozove policiju, a ekipa službe hitne pomoći joj je pružila medicinsku pomoć i prevezla je do zdravstvenog centra, gde su joj konstatovane teške telesne povrede.

Autor: Iva Besarabić