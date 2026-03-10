AKTUELNO

Hronika

VEZALI JE, TUKLI, PA VRŠLJALI PO KUĆI: U jezivom MUČENJU žene iz Smedereva učestvovala i devojka (26) - Otkrila sve DETALJE pred tužilaštvom

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TANJUG/ANDRIJA VUKELIĆ, PIXABAY ||

U Višem javnom tužilaštvu u Smederevu saslušani su osumnjičeni A. V. (25) iz Smedereva i I. M. (28) iz Kovina, zbog postojanja osnova sumnje da su 27. februara upali jednoj ženi u kuću, vezali je i tukli, nakon čega su vršljali po njenom domu tražeći novac.

Kako saznaju mediji, zbog istog dela, saslušana je i S. N. (26) iz Smedereva.

- Dvojica se sumnjiče da su učinili krivično delo razbojništvo u pokušaju, a devojka S.N. se sumnjići da im je pomogla u izvršenju krivičnog dela - kažu za Kurir iz tužilaštva i dodaju:

- Osumnjičeni I. M. i A. V. su se prilikom saslušanja koristili svojim zakonskim pravom da ne iznose odbranu, dok je osumnjičena S. N. iznela odbranu.

Nakon saslušanja osumnjičenima I. M. i A. V. je, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu odredio pritvor, zato što postoje okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na saizvršioca i svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Kako su potom rekli iz tužilaštva, u predstojećoj istrazi tužilaštvo će ispitati svedoke, preduzeti neophodna veštačenja i sve druge dokazne radnje u cilju utvrđivanja kompletnog činjeničnog stanja.

Podsetimo, dvojica razbojnika se sumnjiče da su, nakon višednevnih priprema i osmatranja kuće u kojoj živi šezdesetosmogodišnja žena, 27. februara, oko jedan sat posle ponoći, obili ormar sa strujomerom i isključili dovod struje, a zatim nasilno ušli u kuću, oborili ženu na pod i vezali je.

Pošto su dva sata bezuspešno vršili premetačinu po kući, tražeći novac, osumnjičeni su oko tri sata posle ponoći otišli, ostavivši vezanu ženu na podu.

Ona je uspela da se oslobodi i pozove policiju, a ekipa službe hitne pomoći joj je pružila medicinsku pomoć i prevezla je do zdravstvenog centra, gde su joj konstatovane teške telesne povrede.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Pritvor

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

Horor kod Smedereva: Starici isključili struju, upali joj u kuću, pa je OSTAVILI VEZANU NA PODU

Hronika

UBO GA BRITVOM U GRUDI: Saslušan starac iz Bavarništa koji je ubio muškarca

Hronika

Miodrag iz Osipaonice saslušan u tužilaštvu u Smederevu: Golim rukama zadavio Draganu, ovo je MOTIV

Politika

SASLUŠANI OSUMNJIČENI ZA PRIPREMU NASILNE PROMENE VLASTI U SRBIJI: Predloženo određivanje pritvora, evo za šta se sve terete

Hronika

IZBOLI IH I KRVNIČKI TUKLI! Tri osobe uhapšene zbog pokušaja UBISTVA u Beogradu - JEZIVI DETALJI

Hronika

STRAVIČNI DETALJI UBISTVA U SMEDEREVU - Zoran IZMASAKRIRAO Igora, pa telo izneo iz kuće