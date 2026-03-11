Žena iz automobila koji je isekao put bratu Darka Lazića hitno primljena u bolnicu: Dragan na mestu ostao mrtav

Suvozač iz automobila "citroen", M. K. (60) hitno je prebačena u bolnicu u Šapcu nakon saobraćajne nesreće u kojoj je stradao Dragan Lazić, rođeni brat pevača Darka Lazića.

Prema pisanju medija, vozač "citroena" V. K. (62) nnije povređen.

Podsetimo, Dragan Lazić, rođeni brat pevača Darka Lazića, poginuo je danas, 11. marta.

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V. K. (62), vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put.

On je presekao put vozaču motocikla "Suzuki", nemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu.

Dragan je na mestu ostao mrtav.

Autor: S.M.