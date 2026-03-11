Određeno zadržavanje vozaču 'citroena' u koji se motorom zakucao rođeni brat Darka Lazića

AKTUELNO

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com/darkolazicofficial ||

Po nalogu tužilaštva u Šapcu, vozaču V. K. (62) je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti u saobraćaju.

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je danas, 11. marta 2026. godine u saobraćajnoj nesreći.

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila "Citroen", V.K., vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje na sporedni put.

On je presekao put vozaču motocikla "Suzuki", nemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu.

U "citroenu" je na mestu suvozača bila osoba M. K. (60) koja je prevezena u bolnicu u Šapcu.

Autor: S.M.

