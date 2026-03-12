AKTUELNO

Hronika

HOROR U ODŽACIMA! Muškarac (71) izbo dve žene: Jednu polio benzinom!

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Odžacima uhapsili su S. K. (71) iz tog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Kako saznaje "Blic", on se sumnjiči da je juče nožem zadao više uboda ženama starosti sedamdeset i osamdeset tri godine u Odžacima, dok je jednu od njih i polio benzinom. Povređene žene prevezene su u Opštu bolnicu u Somboru.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

Autor: D.Bošković

#Benzin

#Horor

#odzaci

#ubadanje

#zene

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN NASILNIK (33) IZ ODŽAKA! Pokušao da ubije muškarca (53): Pretukao ga DRVENOM MOTKOM

Svet

UŽAS U LEBANU: Mladić pivskom flašom izbo muškarca!

Hronika

UŽAS U LESKOVCU - Muškarac izbo komšiju u svojoj kući, žrtva hitno prevezena u bolnicu

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC IZ KOSJERIĆA! Čovek mu usred noći lupao, on ga UPUCAO kroz vrata

Hronika

PRETUKAO SUPRUGU U DVORIŠTU: Uhapšen nasilnik (71) iz Kraljeva, evo za šta se tereti!

Hronika

HOROR U LAPOVU Upao bivšoj supruzi u kuću, pa je IZBO NOŽEM: Ona s teškim povredama primljena u bolnicu