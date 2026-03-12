HOROR U ODŽACIMA! Muškarac (71) izbo dve žene: Jednu polio benzinom!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Odžacima uhapsili su S. K. (71) iz tog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Kako saznaje "Blic", on se sumnjiči da je juče nožem zadao više uboda ženama starosti sedamdeset i osamdeset tri godine u Odžacima, dok je jednu od njih i polio benzinom. Povređene žene prevezene su u Opštu bolnicu u Somboru.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

Autor: D.Bošković