TRAGIČAN KRAJ POTRAGE! Telo nestalog Ivana pronađeno na obali Tise - Otišao iz kafane, pa mu se IZGUBIO SVAKI TRAG

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: RINA ||

Telo Ivana V. (35), koji je nestao 3.januara, u Adarcu kod Zrenjanina, pronađeno je danas na obali Tise.

Podsetimo, Ivan V. (35) nestao je 3. januara ove godine pola sata nakon ponoći u kafani u Aradcu kod Zrenjanina gde je i živeo, i od tada mu se gubi svaki trag.

Prema rečima Ivanove majke, sve se dogodilo 3. januara ove godine kada je njen sin Ivan bio u kafani u Aradcu sa prijateljima, a otkad se više nisu čuli i ne znaju gde je.

- Bio je sa četvoricom prijatelja. Oni su svi otišli pre njega iz kafane. Ivan je ostao sam sa vlasnikom do fajronta. Vlasnik mi je rekao da je zatvorio kafanu, da je Ivan otišao, ali da ne zna u kom pravcu - priča majka Lila.

Autor: Iva Besarabić

