Oglasio se brat ubijenog I.V. čije je telo pronađeno na obali Tise: Članovi porodice su potpuno van sebe

Zbog smrti I. V. (35) iz Aradca, čije je telo bačeno u Tisu uhapšene su dve osobe. On je nestao 3. januara ove godine posle boravka u kafani.

Njegovo telo pronađeno je 12. marta na obali Tise.

Porodica I. V. potpuno je van sebe nakon saznanja da je ubijen.

- Potpuno smo skrhani i van sebe, saznali smo da su dvojica uhapšena, jedan ga je ubio, drugi mu je pomogao da sakrije sve. Ništa još uvek ne znamo detaljno - rekao je brat I.V., vidno potresen.

Prema njegovim rečima, porodica sumnja ko bi mogao da stoji iza ovoga.

- Imamo određene sumnje, ali još uvek ništa zvanično ne znamo, mnogo smo potreseni. Ivan je bio porodičan čovek, koliko znamo, ni sa kim nije imao problema, ali je poslednji put viđen u kafani to veče, sa vlasnikom je imao poslednji kontakt i od tada mu se gubi svaki trag - dodaje brat.

Inače, Ivan je nestao 3. januara ove godine pola sata nakon ponoći, nakon što je izašao iz kafane u mestu Aradac kod Zrenjanina gde je i živeo, i od tada mu se izgubio svaki trag. Njegovo telo pronađeno je tri meseca kasnije,12. marta u Tisi, a sada su uhapšena dvojica zbog jezivog ubistva.

- M. L. (65), osumnjičen za izvršenje ubistva, i M. L. (38), koјi se tereti za pomaganje u prikrivanju zločina, inače je reč o ocu i sinu - kaže izvor.

Podsetimo, majka I.V. ispričala je tokom potrage, da je njen sin bio sa četvoricom prijatelja.

- Oni su svi otišli pre njega iz kafane. Ivan je ostao sam sa vlasnikom do fajronta. Vlasnik mi je rekao da je zatvorio kafanu, da je Ivan otišao, ali da ne zna u kom pravcu - pričala je neutešna majka na početku potrage.

- Naravno da smo pokušavali da ga zovemo. Međutim, Ivanov telefon je od te noći nestanka ugašen. Mi smo slali molbu policiji da objavi nestanak. U međuvremenu smo se čuli sa svim ljudima koji su sa Ivanom bili u kafani, ali niko ništa ne zna - govorila je ona tada, slomljena tišinom koja je trajala predugo.

Majka je do poslednjeg časa tvrdila da I.V. nikada ne bi svojevoljno napustio svoje najmilije.

Autor: S.M.