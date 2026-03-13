AKTUELNO

UŽAS U BEOGRADU! Mladić (19) i devojka (19), poginuli u stravičnoj nesreći kod Ugrinovaca, jedna devojka povređena

Mladić i devojka, oboje stari 19 godina, poginuli su u saobraćajnoj nesreći u naselju Busije kod Ugrinovaca, kada je njihov automobil je sleteo sa puta u kanal.

Mladić i devojka stari 19 godina poginuli su u saobraćajnoj nesreći kada je njihov automobil sleteo s puta u kanal u naselju Busije kod Ugrinovaca, rečeno je u Hitnoj pomoći.

U toj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u 21.59 časova, takođe je teško povređena još jedna devojka (19), koja je prevezena u bolnicu.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale 130 puta, a od toga su 34 intervencije bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hroničari i pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom.

