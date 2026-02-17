AKTUELNO

PREŠAO U SUPROTAN SMER, PA SLETEO U KANAL: Detalji jezive NESREĆE kod Lazarevca - Vozač preminuo za volanom

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: RINA ||

Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći kod Lazarevca, kada je automobil "folksvagen bora" sleteo sa puta, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo u mestu Baroševac oko 14 sati, kada je mušarcu M. Đ. (52) pozlilo tokom vožnje, usled čega je prešao u suprotnu traku, a potom sleteo sa puta i završio u kanalu za odvodnjavanje u kom u trenutku udesa nije bilo vode.

Na mesto nesreće izašla je Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt vozača. Sumnja se da je do smrti došlo prirodno, te da ona nije posledica nesreće.

Takođe, na intervenciju su izašla i četiri vatrogasca-spasioca VSJ Lazarevac sa jednim vozilom, kako bi telo muškarca izvukli iz automobila.

Autor: Iva Besarabić

