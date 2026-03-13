Zlostavljao oca, pa mu smrskao glavu sekirom: Muškarcu iz Temerina 17 godina robije, tužilaštvo najavilo žalbu

Izvor: Telegraf

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštava da je, u krivičnom postupku koji se vodio pred Višim sudom u Novom Sadu, dokazano da je N. G. iz Temerina izvršio teško ubistvo, za šta mu je podignuta optužnica.

Prema optužnici, N. G. je u noći između 25. i 26. decembra 2023. godine, u porodičnoj kući u Temerinu, lišio života svog oca, pokojnog N. M, kog je prethodno zlostavljao, zadajući mu više udaraca tupim delom sekire u predelu glave.

Presudom Višeg suda u Novom Sadu, donetom i javno objavljenom 13. marta 2026. godine, N. G. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 17 godina.

Optuženom N.G. je izrečena mera bezbednosti oduzimanje predmeta, i to predmetne sekire kojom je izvršeno krivično delo teško ubistvo, te je optuženom N.G. produžen pritvor.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ističe da, nezadovoljno visinom izrečene kazne, planira da u zakonskom roku podnese žalbu u delu odluke suda koji se odnosi na dužinu zatvorske kazne.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Hronika

OGLASILO SE VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM SADU ZBOG PADA NADSTREŠNICE: Evo šta piše u novom saopštenju

Hronika

SASLUŠAN TOMISLAV KOJI JE IZAZVAO UDES U KOM JE POGINULA MAJKA TROJE DECE: Tužilaštvo predložilo pritvor, preti mu 12 godina robije!

Hronika

Najnovije informacije iz istrage o tragediji u Novom Sadu: Tužilaštvo traži produženje pritvora osumnjičenima za pad nadstrešnice

Hronika

Najnovije informacije o toku istrage povodom tragedije u Novom Sadu: Pored saslušanja izuzeta je i određena DOKUMENTACIJA

Hronika

NOVO HAPŠENJE ZBOG NESREĆE U NOVOM SADU! Oglasilo se Tužilaštvo: Zadržana još jedna osoba, za drugom se traga

Hronika

Oglasilo se Više javno tužilaštvo o nesreći u Novom Sadu: Saslušano 66 osoba, sutra saslušanje još pet