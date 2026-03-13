AKTUELNO

Hronika

Krvava noć u Temerinu dobila epilog: Presuđeno osumnjičenom za zversko ubistvo oca

Izvor: 021.rs

Muškarac iz Temerina N. G. osuđen je pred Višim sudom u Novom Sadu na 17 godina zatvora zbog teškog ubistva oca, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, koje je najavilo žalbu na visinu izrečene kazne.

Kako je saopštilo tužilaštvo, sud je 13. marta doneo presudu kojom je N. G. proglašen krivim za krivično delo teško ubistvo.

Prema navodima optužnice, on je u noći između 25. i 26. decembra 2023. godine u porodičnoj kući u Temerinu usmrtio svog oca N. M, zadavši mu više udaraca tupim delom sekire u predelu glave. Tužilaštvo navodi i da je optuženi oca zlostavljao i u prethodnom periodu.

Sud je uz kaznu zatvora izrekao i meru bezbednosti oduzimanja predmeta, odnosno sekire kojom je izvršeno krivično delo, a optuženom je produžen pritvor. Iz tužilaštva su naveli da nisu zadovoljni visinom izrečene kazne i da će u zakonskom roku podneti žalbu na tu odluku suda.

Autor: S.M.

#Novi Sad

#Osumnjičeni

#Otac

#Temerin

#Ubistvo

POVEZANE VESTI

