Vozač 'audija' u teškom stanju: Zbog ozbiljnih povreda prebačen u Kragujevac, prizori sa mesta nesreće u Novom Pazaru su jezivi (FOTO+VIDEO)

Nakon teške saobraćajne nezgode koja se dogodila na magistralnom putu između Novi Pazar i Raška, u mestu Piloreta, poznato je više detalja o stanju povređenih.

U nesreći su povređene tri osobe. Vozač kamiona S.B. (45) zadobio je lakše telesne povrede, dok je putnik u automobilu "audi" M.Dž. (24) takođe prošao sa lakšim povredama i nakon ukazane pomoći nalazi se van životne opasnosti.

Najteže je povređen vozač automobila "Audi A3" H.S. (22), koji je prema nezvaničnim informacijama zadobio više ozbiljnih povreda, uključujući prelom noge i kuka. Povrede rebara dovele su i do oštećenja plućnog krila, zbog čega je nakon zbrinjavanja u Opštoj bolnici u Novom Pazaru odlučeno da bude hitno transportovan u Klinički centar u Kragujevac, gde će biti nastavljen njegov dalji medicinski tretman.

Podsećamo, do teške saobraćajne nezgode došlo je kada je vozač "audija", iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom. Automobil je najpre udario u saobraćajni znak pored puta, nakon čega je prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa kamionom koji se kretao iz pravca Raške.

Na mestu nesreće intervenisale su ekipe policije, vatrogasaca i Hitne pomoći, a prizori sa terena pokazivali su potpuno smrskan automobil i veliku količinu krhotina rasutih po kolovozu.

Policija je izvršila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nezgode.

Autor: A.A.