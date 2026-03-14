HAPŠENJE U KRUŠEVCU: Kod muškarca (34) nađen pištolj bez dozvole i 10 metaka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. P. (34) iz tog grada, kod koga je pronađen pištolj sa deset metaka koji je, kako se sumnja, držao bez dozvole nadležnog organa.

Osumnjičeni tereti se za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštila je Policijska uprava Kruševac.

Policija je, kako se navodi, zaustavila automobil kojim je upravljao osumnjičeni i prilikom kontrole kod njega pronašla pištolj sa deset metaka, koje je držao bez odobrenja nadležnog organa.

Po nalogu Više javno tužilaštvo u Kruševcu M. P. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

