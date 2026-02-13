AKTUELNO

Hronika

HAPŠENJE U KRUŠEVCU: Kod osumnjičenog pronašli ručnu bombu, pušku... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su D. M. (1973) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je pretresom kuće koju koristi osumnjičeni, u okolini Kruševca, pronašla ručnu bombu, kao i lovačku pušku za koju ne poseduje odobrenje. Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Foto: MUP Srbije

Autor: D.Bošković

#Bomba

#Hapšenje

#Krusevac

#puska

